Ouverture de l’église de Jézeau JEZEAU Jézeau

Ouverture de l’église de Jézeau JEZEAU Jézeau lundi 20 octobre 2025.

Ouverture de l’église de Jézeau

JEZEAU Eglise Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures murales du XVIe siècle.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

JEZEAU Eglise Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

This church, classified as a Historic Monument and listed as a UNESCO World Heritage Site (as part of the Paths of Saint James of Compostela in France), will take you on a journey through the centuries, thanks to its Romanesque architecture and remarkable 16th century wall paintings.

German :

Diese Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist und zum UNESCO-Weltkulturerbe (als Teil der Jakobswege in Frankreich) gehört, nimmt Sie mit ihrer romanischen Architektur und ihren bemerkenswerten Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte.

Italiano :

Questa chiesa, classificata come Monumento Storico e inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO (come parte dei percorsi per Santiago de Compostela in Francia), vi porterà in un viaggio attraverso i secoli, grazie alla sua architettura romanica e alle sue notevoli pitture murali del XVI secolo.

Espanol :

Esta iglesia, clasificada como Monumento Histórico y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (como parte de las rutas a Santiago de Compostela en Francia), le hará viajar a través de los siglos, gracias a su arquitectura románica y a sus notables pinturas murales del siglo XVI.

L’événement Ouverture de l’église de Jézeau Jézeau a été mis à jour le 2025-10-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65