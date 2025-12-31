Ouverture de l’église de Jézeau JEZEAU Jézeau

Ouverture de l’église de Jézeau

JEZEAU Eglise Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures murales du XVIe siècle.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

JEZEAU Eglise Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This church, classified as a Historic Monument and listed as a UNESCO World Heritage Site (as part of the Paths of Saint James of Compostela in France), will take you on a journey through the centuries, thanks to its Romanesque architecture and remarkable 16th century wall paintings.

L’événement Ouverture de l’église de Jézeau Jézeau a été mis à jour le 2025-12-31 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65