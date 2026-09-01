Ouverture de l’Eglise de Mélicourt Mélicourt
samedi 19 septembre 2026 · Mélicourt
Informations pratiques
Mélicourt
Ouverture de l’Eglise de Mélicourt
EGLISE SAINT-OUEN DE MELICOURT 1 Place de Montulle Mélicourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine
– Exposition de photos anciennes du village
– Exposition photographies Guiel, poésie entre terre et eau de Mme Quatravaux
Collation offerte aux visiteurs .
EGLISE SAINT-OUEN DE MELICOURT 1 Place de Montulle Mélicourt 27390 Eure Normandie +33 2 27 19 52 39
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English : Ouverture de l’Eglise de Mélicourt
L’événement Ouverture de l’Eglise de Mélicourt Mélicourt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay