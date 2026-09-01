UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mélicourt

Ouverture de l’Eglise de Mélicourt Mélicourt

samedi 19 septembre 2026 · Mélicourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
EGLISE SAINT-OUEN DE MELICOURT 1 Place de Montulle
Ville
27390 Mélicourt
Département
Eure
Tarif

Mélicourt

Ouverture de l’Eglise de Mélicourt

EGLISE SAINT-OUEN DE MELICOURT 1 Place de Montulle Mélicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine

– Exposition de photos anciennes du village
– Exposition photographies Guiel, poésie entre terre et eau de Mme Quatravaux

Collation offerte aux visiteurs   .

EGLISE SAINT-OUEN DE MELICOURT 1 Place de Montulle Mélicourt 27390 Eure Normandie +33 2 27 19 52 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture de l’Eglise de Mélicourt

L’événement Ouverture de l’Eglise de Mélicourt Mélicourt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay