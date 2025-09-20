Ouverture de l’église de Thoux : expositions et animation musicale Église de Thoux Thoux
Ouverture de l’église de Thoux : expositions et animation musicale 20 et 21 septembre Église de Thoux Gers
Gratuit.
Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T17:+
Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T17:+
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église de Thoux ouvre ses portes .
Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre de 15h à 17h, vous pourrez admirer les superbes tableaux d’Arianne Baffie et de Thierry Cordier.
Et dimanche, petite surprise : un concert de harpe par Coline Raynaud à partir de 16h !
On vous attend nombreux pour (re)découvrir ce lieu et partager un bon moment ensemble ✨
Église de Thoux Église Saint-Martin, 32430 Thoux Thoux 32430 Gers Occitanie Église du XVIIème siècle De 15h à 17h
Possibilité de se garer sur la place devant l’église
© Association de Sauvegarde du Patrimoine Religieux de Thoux