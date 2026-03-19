Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure

Ouverture de l’église de Vielle-Aure

VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Classé Monument Historique, cet édifice, halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présente une architecture romane très caractéristique.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classified as a historical monument, this building, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, has a very characteristic Romanesque architecture.

L’événement Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65