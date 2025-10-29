Ouverture de l’église de Vielle-Louron VIELLE-LOURON Vielle-Louron

Ouverture de l'église de Vielle-Louron VIELLE-LOURON Vielle-Louron mercredi 29 octobre 2025.

VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Cet édifice classé Monument Historique est très caractéristique des églises romanes des vallées d’Aure et du Louron. A l’intérieur, la voûte, le chœur et l’absidiole sont ornés de remarquables peintures murales du XVIe siècle principalement.

Commentaires à la demande par un médiateur du patrimoine du Pays d’art et d’histoire .

VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

This listed building is very characteristic of the Romanesque churches of the Aure and Louron valleys. Inside, the vault, the choir and the absidiole are decorated with remarkable wall paintings, mainly from the 16th century.

German :

Dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist sehr charakteristisch für die romanischen Kirchen der Täler von Aure und Louron. Im Inneren sind das Gewölbe, der Chor und die Apsis mit bemerkenswerten Wandmalereien vor allem aus dem 16.

Italiano :

Questo edificio tutelato è molto caratteristico delle chiese romaniche delle valli dell’Aure e del Louron. All’interno, la volta, il coro e l’absidiola sono decorati con notevoli dipinti murali, principalmente del XVI secolo.

Espanol :

Este edificio protegido es muy característico de las iglesias románicas de los valles de Aure y Louron. En el interior, la bóveda, el coro y los absidios están decorados con notables pinturas murales, principalmente del siglo XVI.

