Ouverture de l’église de Vielle-Louron VIELLE-LOURON Vielle-Louron

Ouverture de l’église de Vielle-Louron

VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 15:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Cet édifice classé Monument Historique est très caractéristique des églises romanes des vallées d’Aure et du Louron. A l’intérieur, la voûte, le chœur et l’absidiole sont ornés de remarquables peintures murales du XVIe siècle principalement.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du patrimoine du Pays d’art et d’histoire .

VIELLE-LOURON Eglise Vielle-Louron 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This listed building is very characteristic of the Romanesque churches of the Aure and Louron valleys. Inside, the vault, the choir and the absidiole are decorated with remarkable wall paintings, mainly from the 16th century.

L’événement Ouverture de l’église de Vielle-Louron Vielle-Louron a été mis à jour le 2025-12-31 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65