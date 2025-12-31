Ouverture de l’église d’Eget-village à Aragnouet Eglise d’Eget-village Aragnouet

Ouverture de l’église d’Eget-village à Aragnouet

Début : 2026-02-10 15:30:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

2026-02-10

Cette église d’origine romane vous dévoilera ses peintures murales du XIIe siècle mises au jour en 2016 et qui ont fait l’objet de restauration. D’autres belles découvertes vous attendent dans cet édifice.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

Eglise d’Eget-village ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

This church of Romanesque origin will reveal its 12th-century murals, uncovered in 2016 and now restored. There’s much more to discover in this building.

