Ouverture de l’église d’Eget-village à Aragnouet Eglise d’Eget-village Aragnouet

Eglise d’Eget-village ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Cette église d’origine romane vous dévoilera ses peintures murales du XIIe siècle mises au jour en 2016 et qui ont fait l’objet de restauration. D’autres belles découvertes vous attendent dans cet édifice.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
Eglise d’Eget-village ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
English :
This church of Romanesque origin will reveal its 12th-century murals, uncovered in 2016 and now restored. There’s much more to discover in this building.
L’événement Ouverture de l’église d’Eget-village à Aragnouet Aragnouet a été mis à jour le 2025-12-31 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65