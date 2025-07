Ouverture de l’église d’Ilhet ILHET Ilhet

Eglise Ilhet Hautes-Pyrénées

2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

L’église d’Ilhet d’origine romane a connu de nombreuses campagne de restauration du XVe au XIXe siècles. Récemment, les vitraux ont été magnifiquement restaurés. La chapelle nord dédiée à sainte Catherine, fut autrefois le siège de la confrérie des radeliers, ces transporteurs de bois et de marbre sur la Neste.

ILHET Eglise Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

Ilhet’s Romanesque church underwent numerous restoration campaigns from the 15th to the 19th centuries. Recently, the stained glass windows have been magnificently restored. The north chapel, dedicated to St. Catherine, was once the headquarters of the radelier brotherhood, transporters of wood and marble on the Neste.

German :

Die Kirche von Ilhet mit romanischem Ursprung hat vom 15. bis zum 19. Jahrhundert zahlreiche Restaurierungskampagnen erlebt. Vor kurzem wurden die Glasfenster wunderschön restauriert. Die Nordkapelle ist der heiligen Katharina gewidmet und war früher der Sitz der Bruderschaft der Flößer, die Holz und Marmor auf der Neste transportierten.

Italiano :

La chiesa romanica di Ilhet è stata sottoposta a numerose campagne di restauro tra il XV e il XIX secolo. Recentemente, le vetrate sono state magnificamente restaurate. La cappella nord, dedicata a Santa Caterina, era un tempo la sede della confraternita dei radeliers, i trasportatori di legno e marmo sul Neste.

Espanol :

La iglesia románica de Ilhet fue objeto de varias campañas de restauración entre los siglos XV y XIX. Recientemente, se han restaurado magníficamente las vidrieras. La capilla norte, dedicada a Santa Catalina, fue en su día la sede de la cofradía de radeliers, que transportaban madera y mármol por el Neste.

