Ouverture de l’église fortifiée Notre-Dame de Sentein Église Notre-Dame de Sentein Sentein

Ouverture de l’église fortifiée Notre-Dame de Sentein 19 – 21 septembre Église Notre-Dame de Sentein Ariège

Gratuit.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture exceptionnelle de l’église fortifiée Notre-Dame de Sentein, ses fresques et son banc-coffre du XVe, sa piéta du XVIe, son chemin de croix du XIXe et sa vitrine exposant les objets classés.

Parcours découverte de l’église à travers des panneaux pédagogiques.

Visite libre de 10 h à 18 h.

Église Notre-Dame de Sentein Rue du Commerce 09800 Sentein Sentein 09800 Ariège Occitanie 06 38 73 19 82 L’église fortifiée de Sentein, construite au XIIe siècle, présente de remarquables fresques gothiques. De son ancienne enceinte fortifiée subsiste 2 tours quadrangulaires. Son clocher, carré à la base, s’élève sur 3 niveaux, passant à la forme octogonale.

© Association de sauvegarde de l’église