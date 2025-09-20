OUVERTURE DE L’EGLISE INVENTION DE LA SAINTE CROIX Eglise « Invention-de-la-Sainte-Croix » de Lurs Lurs

Samedi 20 septembre, 00h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’équipe municipale souhaite ouvrir l’église qui va faire l’objet de travaux de sauvegarde.

Eglise « Invention-de-la-Sainte-Croix » de Lurs Centre village, 04700 Lurs, Alpes-de-haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d’azur Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 01 16 http://www.les4rives.eu/ Début XVIème siècle, l’église se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle GR653D. Venez découvrir ses vitraux, ses fresques murales, ses statuts. Un document, disponible en 3 langues, vous sera remis. Le village de Lurs est classé »Villages et Cités de Caractère ». Monter au village de Lurs depuis la D12 (non loin du prieuré de Ganagobie) A51 sortie Peyruis ou sortie La Brillanne

