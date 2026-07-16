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AGENDA · Les Ressuintes

Ouverture de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame des Ressuintes, Les Ressuintes

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame des Ressuintes · Les Ressuintes

Ouverture de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame des Ressuintes, Les Ressuintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame des Ressuintes
Adresse
Sentier de l'Eglise 28340 Les Ressuintes
Ville
28340 Les Ressuintes
Département
Eure-et-Loir

Ouverture de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame des Ressuintes Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Franchissez les portes de l’église et laissez-vous conter l’histoire de ce lieu de patrimoine exceptionnellement ouvert au public.

Église Notre-Dame des Ressuintes Sentier de l’Eglise 28340 Les Ressuintes Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 60 79
Franchissez les portes de l’église et laissez-vous conter l’histoire de ce lieu de patrimoine exceptionnellement ouvert au public.

©Mairie des Ressuintes

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