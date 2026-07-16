Ouverture de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame des Ressuintes, Les Ressuintes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame des Ressuintes Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Franchissez les portes de l’église et laissez-vous conter l’histoire de ce lieu de patrimoine exceptionnellement ouvert au public.

Église Notre-Dame des Ressuintes Sentier de l’Eglise 28340 Les Ressuintes Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 60 79

Franchissez les portes de l’église et laissez-vous conter l’histoire de ce lieu de patrimoine exceptionnellement ouvert au public.

©Mairie des Ressuintes