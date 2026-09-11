Ouverture de l’église Saint-Étienne de Chiddes, Église Saint-Étienne, Chiddes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Étienne de Chiddes 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Étienne de Chiddes vous ouvre ses portes, avec une permanence des bénévoles de l’AVEC 71 (Association pour la valorisation de l’église de Chiddes). Pour l’occasion, plusieurs habits sacerdotaux remarquables datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe seront présentés.

Église Saint-Étienne Chiddes, 71220 Chiddes, France Chiddes 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Étienne de Chiddes vous ouvre ses portes, avec une permanence des bénévoles de l’AVEC 71 (Association pour la valorisation de de le…

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