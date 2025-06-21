Ouverture de l’Eglise Saint Etienne par Regards sur la Cathédrale Eglise Saint Etienne Nevers

Laissez vous séduire par l’une des églises romanes les mieux conservées et les plus intéressantes de France, exceptionnelle par la pureté de son style et son architecture audacieuse.

L’église romane Saint-Étienne fut édifiée entre 1066 et 1099 à l’emplacement d’un monastère fondé en 624 par Saint Colomban. En 1063, la communauté est donnée à l’abbaye de Cluny.

D’après Viollet-le-Duc, le monument le plus parfait que le XIe Siècle nous ait laissé . Il est considéré comme un chef-d’œuvre de l’architecture romaine.

L’église Saint-Étienne est consacrée le 13 décembre 1097 par l’évêque Yves de Chartres.

Pour l’époque, une telle conception fait que l’édifice est l’une des toutes premières églises de ce type avec une voûte en berceau plein cintre à 3 niveaux d’élévation avec des fenêtres hautes qui couvrent les bas-côtés. La voûte est à 18 m de hauteur.

Une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique.

L’église adopte un plan à 3 nefs et déambulatoire sur lequel s’ouvrent des chapelles rayonnantes.

L’église nous est parvenue presque inchangée depuis le XIe siècle, à l’exception de ses 3 clochers détruits à la Révolution.

À l’intérieur, il faut laisser les yeux s’adapter à la pénombre. La nef est un des tout premier exemple connu de construction à 3 étages sous une voûte en berceau grandes arcades, tribunes voûtées en demi-berceau, fenêtres hautes. Le transept est un modèle de lumière, éclairé par un grand nombre de fenêtres savamment disposées. Inversement, le chœur et le déambulatoire à chapelles, plus sombres, invitent au recueillement.

L’église Saint-Étienne laisse toute la place à l’architecture romane. Les objets d’art y sont rares. On remarque une belle chaire à prêcher du XIXe siècle et quelques statues de saints et de saintes :

– une Vierge du XIVe siècle, Notre-Dame de la Colombe ;

– une statue en marbre du XVe siècle représentant saint Jean-Baptiste.

La façade occidentale de Saint-Étienne ressemble à la muraille d’une forteresse. Cette impression est sans doute due aux 2 tours arasées qui dominent la place. Les arcades à colonnettes et la petite croix sur le tympan rappellent que le bâtiment est une église. La décoration extérieure du bâtiment repose sur un cordon de billettes qui fait le tour de l’édifice.

La façade est clairement divisée en 2 étages. Les corbeaux de pierre qui subsistent sous la corniche de séparation trahissent la présence d’un ancien porche couvert d’une toiture en appentis.

Le long du mur de l’église se trouve la galerie du cloître : 4 travées voûtées sur croisées d’ogives, retombées de masques et feuillages.

Ouverture tous les jours de 9h à 18h du 21 juin au 21 septembre.

L’église Saint-Étienne a été sélectionnée à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. .

Eglise Saint Etienne 8 rue du Charnier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 44 60 regards.cathedrale@nievre.catholique.fr

