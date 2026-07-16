Ouverture de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Digny

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Germain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exceptionnellement ouverte au public, l’église vous invite à découvrir son patrimoine, son architecture et son histoire.

Église Saint-Germain Le bourg, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.digny.org L’église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. Le mobilier date du XVIIIe siècle.

Possession de l’abbaye de Saint-Martin de Séez, c’est une construction de dimension moyenne, d’origine romane. Elle était, autrefois un prieuré habité par les religieux de la Congrégation des Génovéfains (Confrérie de Sainte-Geneviève). Sur le contrefort sud-est, subsistent les vestiges d’un cadran solaire gravé sur une pierre de taille.

Exceptionnellement ouverte au public, l’église vous invite à découvrir son patrimoine, son architecture et son histoire.

©Mairie de Digny