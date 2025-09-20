Ouverture de l’église Saint-Marcel Eglise Saint-Marcel Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’association des Amis des Orgues de Laon évoquera la restauration d’un orgue par des bénévoles et des élèves du Conservatoire du Pays de Laon.

Eglise Saint-Marcel rue léon nanquette 02000 laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com L’édifice que vous voyez de nos jours est en fait la seconde église Saint-Marcel, l’originelle ayant été vraisemblablement détruite à la Révolution.

Bâtie de 1900 à 1902, elle accueillera ses premiers paroissiens en 1907.

A noter qu’elle aurait dû être étendue vers le chœur, mais ce projet n’aboutira jamais… Arrêt de bus à proximité

OT Pays de Laon