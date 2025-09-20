Ouverture de l’église Saint-Martin de Laon Eglise abbatiale Saint-Martin Laon

Ouverture de l’église Saint-Martin de Laon 20 et 21 septembre Eglise abbatiale Saint-Martin Aisne

Accès gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Deuxième en dignité dans l’ordre de Prémontré, cette église abbatiale ne manquera pas de vous étonner ne serait-ce que par ses dimensions; à voir également ses deux gisants à l’entrée et sa fameuse crèche “cachée”…

Eglise abbatiale Saint-Martin rue marcelin berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Cette austère église, contemporaine de la cathédrale, est un bel exemple d'architecture monastique du 12ès. Avec ses deux tympans latéraux historiés, la façade est plus tardive, réalisée vers 1270. A l'intérieur, des boiseries des 17è et 18è siècles et quelques éléments de sculpture funéraire médiévale sont remarquables.

Deuxième en dignité dans l'ordre de Prémontré, cette église abbatiale ne manquera pas de vous étonner ne serait-ce que par ses dimensions; à voir également ses deux gisants à l'entrée et sa fameuse crèche "cachée"…

