Ouverture de l’église Saint-Martin du Tiercent Eglise Saint-Martin Le Tiercent

Ouverture de l’église Saint-Martin du Tiercent 20 et 21 septembre Eglise Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture de l’église en présence d’élus qui vous présenteront l’église, son architecture et sa restauration.

Cette église, restaurée en 2014, était à l’origine l’ancienne chapelle romane du château.

Pavée de plusieurs pierres tombales, elle renferme de belles statues de bois. Quatre tombeaux très anciens, probablement carolingiens, taillés à même le granit témoignent de la spiritualité précoce du lieu.

Eglise Saint-Martin Le Bourg, 35460, Le Tiercent Le Tiercent 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 95 01 13 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090888 Le gros-oeuvre de la nef date en partie du 12e siècle, il a été remanié aux 15e et 16e siècles. L’église est flanquée au nord d’une chapelle seigneuriale et au sud d’un petit porche dans les murs duquel on a intégré plusieurs dalles funéraires. Au début du 18e siècle : le choeur, la chapelle du nord ont été remaniés et une autre chapelle au sud a été construite afin d’obtenir un édifice en forme de croix latine. Inscriptions : 1707, 1711. Croix monumentale de 1629.

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne