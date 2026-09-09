UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rohaire

Ouverture de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Rohaire

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Rohaire

Ouverture de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Rohaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
D117.9, 28340 Rohaire
Ville
28340 Rohaire
Département
Eure-et-Loir

Ouverture de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exceptionnellement ouverte au public, l’église Saint-Martin de Rohaire vous invite à découvrir son riche patrimoine.

Église Saint-Martin D117.9, 28340 Rohaire Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr La fondation de l’église Saint-Martin remonterait au XIIe siècle, elle est située au centre du bourg et est ornée de vitraux losangés. Sur le seuil de porte, nous pouvons observer la moitié d’une pierre tombale arrachée au dallage de l’église ainsi que deux dalles gravées, incluses dans le pavage du porche.
Exceptionnellement ouverte au public, l’église Saint-Martin de Rohaire vous invite à découvrir son riche patrimoine.

©Mairie de Rohaire