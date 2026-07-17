Ouverture de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Boissy-lès-Perche

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez admirer son patrimoine et en apprendre davantage sur son histoire.

Église Saint-Pierre Le Bourg, 28340 Boissy-lès-Perche Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr L’église Saint-Pierre,est un robuste monument composé de grès, de silex et de grison. Son mobilier compte sans aucun doute parmi les plus riches du territoire fertois. Sa statuaire datant du XVIe siècle (pierre polychrome classée) est parfaitement conservée. On peut entre autres admirer Saint-Roch, Sainte-Barbe et Saint-Jacques. L’église fut remaniée à de nombreuses époques en effet une date sur le porche d’entrée nous indique 1770, le collatéral quant à lui datant du XVIe siècle (1556).

L’église vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez admirer son patrimoine et en apprendre davantage sur son histoire.

©Paroisse Saint-Laumer du Perche