Ouverture de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Fortin

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Poussez les portes de l’église Saint-Pierre de La Chapelle-Fortin, exceptionnellement ouverte au public, et partez à la découverte de son patrimoine.

Église Saint-Pierre Le Bourg 28340 La Chapelle-Fortin La Chapelle-Fortin 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 61 08 http://www.perche-tourisme.fr Église possédant une tour clocher en brique édifiée entre 1890 et 1898. Elle est dédiée à Saint-Pierre et fut construite à partir du XIIe siècle. Elle fut achevée au XIXe siècle.

Poussez les portes de l’église Saint-Pierre de La Chapelle-Fortin, exceptionnellement ouverte au public, et partez à la découverte de son patrimoine.

©Mairie de La Chapelle-Fortin