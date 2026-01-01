Ouverture de l’Épicerie & Dîner des Producteurs Saint-Izaire

Ouverture de l’Épicerie & Dîner des Producteurs

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Début : Samedi 2026-01-10

2026-01-10

Une nouvelle étape pour notre village ! C’est un grand jour pour La Valette ! Nous vous invitons pour l’inauguration officielle de notre nouvelle épicerie.

Pour fêter cette ouverture, le Kir et les toasts sont offerts ! Le soir, nous rendons hommage à ceux qui remplissent nos étagères avec un Dîner Gourmand dédié aux producteurs locaux. Venez goûter au fruit du travail de nos voisins.

Côté cuisine Entrée, plat, fromage et dessert. 35 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

English :

A new milestone for our village! It?s a great day for La Valette! We invite you to the official inauguration of our new grocery store.

