Ouverture de l’épicerie participative Saint-Loup-Terrier

Ouverture de l’épicerie participative

Place de la mairie Saint-Loup-Terrier Ardennes

Lancement de l’épicerie participative sur le Territoire des Crêtes Préardennaises !Venez découvrir une épicerie as tout à fait comme les autres. à découvrir des produits locaux de qualité, une gestion collective et participative, des rencontres et animations pour créer du lien social. Samedi 6 décembre de 10h à 12h. Rendez-vous sur la place de la Mairie de Saint Loup Terrier.

Place de la mairie Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est +33 6 09 55 18 58 epidescretes@mailo.com

English :

The Crêtes Préardennaises region launches a participatory grocery store Come and discover a grocery store like no other. discover quality local products, collective and participative management, meetings and events to create social links. Saturday, December 6, 10am-12pm. Meet at Place de la Mairie in Saint Loup Terrier.

German :

Start des partizipativen Lebensmittelladens im Territoire des Crêtes Préardennaises!Entdecken Sie einen Lebensmittelladen, der ganz anders ist als die anderen. Zu entdecken gibt es lokale Qualitätsprodukte, eine kollektive und partizipative Verwaltung, Begegnungen und Animationen zur Schaffung sozialer Bindungen. Samstag, 6. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt auf dem Rathausplatz von Saint Loup Terrier.

Italiano :

Le Crêtes Préardennaises lanciano un negozio di alimentari partecipativo! Venite a scoprire un negozio di alimentari come nessun altro: prodotti locali di qualità, gestione collettiva e partecipativa, incontri ed eventi per creare legami sociali. Sabato 6 dicembre dalle 10.00 alle 12.00. Appuntamento in Place de la Mairie a Saint Loup Terrier.

Espanol :

Las Crêtes Préardennaises lanzan una tienda de comestibles participativa. Venga a descubrir una tienda de comestibles sin igual: productos locales de calidad, gestión colectiva y participativa, encuentros y eventos para crear vínculos sociales. Sábado 6 de diciembre de 10.00 a 12.00 h. Cita en la Plaza de la Alcaldía de Saint Loup Terrier.

