Ouverture de « L’Espace Entreprise », ancien centre de recherche Kodak Musée Kodak – CECIL Espace Entreprise Fragnes-la-Loyère

Ouverture de « L’Espace Entreprise », ancien centre de recherche Kodak Musée Kodak – CECIL Espace Entreprise Fragnes-la-Loyère samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de « L’Espace Entreprise », ancien centre de recherche Kodak 20 et 21 septembre Musée Kodak – CECIL Espace Entreprise Saône-et-Loire

Entre libre | Départs de visites toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites guidées de l’ancien centre de recherche Kodak par des membres de l’association CECIL.

L’histoire de la photographie argentique sera décrite par le biais :

– d’une présentation de 15 minutes qui couvrira les 100 ans d’industrie de la photographie en France, par groupes de 15 personnes maximum ;

– d’une visite guidée des pièces exposées par les membres de l’association, permettant de visualiser l’évolution des appareils et les différentes étapes de fabrication de la pellicule (départs toutes les 30 minutes).

Les enfants pourront être photographiés en « kodakettes », ces personnages vêtus de costumes de bain rayés emblématiques de la marque, qui furent créés par Jean-Paul Goude dans les années 1980.

Musée Kodak – CECIL Espace Entreprise Rue Alfred Kastler, 71530 Fragnes – La Loyère Fragnes-la-Loyère 71530 Fragnes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.argentiquececil-kodak.fr L’association CECIL est installée au rez-de-chaussée de l’Espace Entreprise, ancien centre de recherche Kodak.

L’association a pour but de conserver la mémoire de ce qui a été l’épopée industrielle de la photographie dans le monde et particulièrement en France, et qui a joué un rôle très important dans son développement au début du siècle dernier.

Pour cela, l’association dispose d’un fonds d’archives unique en France provenant de l’usine de Vincennes qui fut pendant longtemps celle de Charles Pathé, avant d’être reprise par Gorges Eastman pour devenir Kodak-Pathé, de l’usine de Chalon crée en 1961, des Laboratoires de traitement comme Sevran et, bien entendu, des services commerciaux, le tout allant de 1898 à 2006.

Ce fonds est mis à la disposition des universitaires, chercheurs et passionnés de la photographie.

L’association compte plus de cent membres répartis à travers la France et l’Europe et un bureau de dix bénévoles qui trient et enregistrent les pièces du fonds d’archives.

Cet ensemble est une partie du patrimoine culturel de la France mais aussi de l’Europe. Déjà en 1927, Charles Pathé écrivait que le cinéma pourrait être un élément fondateur des États-Unis d’Europe !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites guidées de l’ancien centre de recherche Kodak par des membres de l’association CECIL. Chalon-sur-Saône JEP 2019

© Association CECIL