Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances Archives départementales de la Creuse Guéret

Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances Archives départementales de la Creuse Guéret samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances

Archives départementales de la Creuse 30 rue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture au public le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre de 14h à 17h30 de l’espace mémoire refuge et résistance. Découverte de la Creuse durant la Seconde guerre mondiale au travers de trois parcours de vie Denise, une jeune creusoise, Ernest, un juif réfugié en Creuse, jacques, jeune adulte entrant en résistance. .

Archives départementales de la Creuse 30 rue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 archives@creuse.fr

English : Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances

German : Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances

Italiano :

Espanol : Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances

L’événement Ouverture de l’Espace mémoire refuge et résistances Guéret a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Grand Guéret