Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sam. 20 et dim. 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ouverture de l’exposition « Résonances Photographiques, d’Augustin Boutique à la Société Photo-Ciné de Douai ».

À 10h30 et 14h30 :

Visite de l’exposition avec sa commissaire Isabelle Turpin (durée de 1h à 1h30)

De 15h30 à 17h30 :

Rencontre avec les photographes de la Société Photo-Ciné de Douai

À 14h15 et à 17h :

Visite « À la découverte du monument » (durée 45 min)

De 14h30 à 17h30 : Atelier « Le musée de demain » en lien avec l’exposition Résonances Photographiques ».

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

