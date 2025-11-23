OUVERTURE DE MILLE FORMES CENTRE D’ART POUR LES 0-6 ANS Montpellier

OUVERTURE DE MILLE FORMES CENTRE D’ART POUR LES 0-6 ANS

1 Place Paul Bec Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Ouverture de Mille Formes Montpellier le 6 février 2026, dans l’ancienne médiathèque Fellini, au pied des Échelles de la Ville (centre commercial Polygone), en partenariat avec le Centre Pompidou.

Ouverture de Mille Formes Montpellier le 6 février 2026, dans l’ancienne médiathèque Fellini, au pied des Échelles de la Ville (centre commercial Polygone), en partenariat avec le Centre Pompidou.

Sur 1 000 m², Mille Formes proposera aux enfants, aux familles et aux professionnels de la petite enfance un espace d’éveil artistique, de sensibilisation et d’activités créatives, ainsi qu’un lieu d’accompagnement à la parentalité.

Le site comprendra

un vaste hall d’accueil ;

deux galeries pour les 0–2 ans et les 2–6 ans ;

une salle dédiée aux arts vivants, pouvant accueillir des dispositifs sonores immersifs, des spectacles, des mini-séances de cinéma et des ateliers pratiques (danse, musique, théâtre…) ;

un espace livre ;

un café polyvalent, pour des ateliers culinaires, des rencontres autour de la parentalité, des moments de repos ou d’allaitement ;

des bureaux, des espaces de stockage et des locaux techniques.

Entrée gratuite et ouverte à tous. .

1 Place Paul Bec Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Opening of Mille Formes Montpellier: February 6, 2026, in the former Fellini multimedia library at the foot of Les Échelles de la Ville (Polygone shopping center), in partnership with the Centre Pompidou.

German :

Eröffnung von Mille Formes Montpellier: 6. Februar 2026, in der ehemaligen Mediathek Fellini, am Fuße der Échelles de la Ville (Einkaufszentrum Polygone), in Partnerschaft mit dem Centre Pompidou.

Italiano :

Apertura di Mille Formes Montpellier: 6 febbraio 2026, nell’ex biblioteca multimediale Fellini, ai piedi di Les Échelles de la Ville (centro commerciale Polygone), in collaborazione con il Centre Pompidou.

Espanol :

Inauguración de Mille Formes Montpellier: 6 de febrero de 2026, en la antigua biblioteca multimedia Fellini, al pie de Les Échelles de la Ville (centro comercial Polygone), en colaboración con el Centro Pompidou.

L’événement OUVERTURE DE MILLE FORMES CENTRE D’ART POUR LES 0-6 ANS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER