Ouverture de Notre-Dame-de-la-Couldre Restes de l’ancienne église Notre-Dame-de-la-Couldre Parthenay

Ouverture de Notre-Dame-de-la-Couldre 20 et 21 septembre Restes de l’ancienne église Notre-Dame-de-la-Couldre Deux-Sèvres

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les sœurs du Cours Notre-Dame du Sacré-Cœur vous ouvre les portes de l’église romane Notre-Dame-de-la-Couldre à Parthenay !

Celle-ci a été en grande partie détruite au XIXe siècle, et certaines de ses sculptures se trouvent aujourd’hui présentées dans des grands musées du monde entier, mais elle conserve un très beau portail roman !

Vous pourrez aussi découvrir la chapelle qui a été bâtie au XIXᵉ siècle, ornée de beaux vitraux réalisés par Joseph-Prosper Laurence, successeur des frères Lobin à Tours.

L'église a été démolie au début du XVIIIe siècle et des fragments de sculptures intégrés dans les propriétés voisines, en particulier des fragments de chapiteaux (sacrifice d'Abraham , combat de David contre Goliath). Le portail ouest est intact, avec ses sculptures. Il subsiste également une petite porte encadrée de deux colonnes avec chapiteaux, au-dessus archivolte complète.

