Ouverture de Plat/Form le 29 avril : le chef romain bréchignac aux commandes du spot le plus vivant des quais de seine ! Plat/Form Paris

Plus qu’un restaurant, PLAT/FORM s’impose comme un espace hybride où se rencontrent cuisine, musique et création contemporaine :

– un bistrot en bord de Seine et un comptoir convivial à partager

– une programmation musicale open-air gratuite tout l’été

– des événements festifs et culinaires (Bringues Gastronomiques, BBQ du dimanche…)

– une scène artistique engagée, entre street-art et résidences

Pensé comme un véritable lieu de vie, PLAT/FORM accueille jusqu’à 250 personnes face au coucher du soleil, dans une atmosphère à la fois festive, inclusive et éco-responsable.

Bistrot de plage : tous les midi en semaine, le soir : uniquement du mercredi au samedi soir.

Comptoir canaille : dès 18h tous les soirs de la semaine et du midi au soir, en continu le weekend.

PLAT/FORM rouvre ses portes sur les quais de Seine pour une troisième saison, avec une ambition intacte : réinventer l’hospitalité urbaine à Paris. Cette année, le lieu entame un nouveau chapitre gastronomique en confiant ses cuisines au chef Romain Bréchignac, passé par le Royal Monceau, Le Meurice ou encore les Hôtels Amour. Il y propose une cuisine bistrotière, généreuse et accessible, pensée comme un véritable vecteur de rassemblement

Du mercredi 29 avril 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T05:00:00+02:00

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Plat/Form 14, port de la Gare 75013 Paris

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