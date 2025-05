Ouverture de résidence Alain Michard – Galerie Far West Penmarch, 5 juin 2025 19:30, Penmarch.

Ouverture de résidence Alain Michard Galerie Far West 61 rue François Peron Penmarch Finistère

2025-06-05 19:30:00

2025-06-05 20:00:00

2025-06-05

Soirée découverte à Far West.

Le Japon c’est loin. Mais pas si loin. J’y ai rencontré des boliviens. Toute une famille. Venue là pour travailler dans les usines de construction de poids lourds. Leurs ancêtres avaient fait le chemin en sens inverse, du Japon vers l’Amérique du sud. Là-bas il y a des millions de descendants (nikkei). Au Japon, on les regarde de travers. Nous sommes allés dans les supermarchés brésiliens, les boites de nuit péruviennes. J’ai filmé les générations. Et maintenant, quelle pièce ça ferait?

Je verrai ça à FAR WEST, première étape d’écriture. Mais je montrerai des images d’un autre film en cours Les Yeux ouverts.

Alain Michard, en résidence d’écriture à FAR WEST pour sa pièce L’Autre pays, est artiste de la scène et cinéaste.

Galerie Far West 61 rue François Peron

Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 30 60 17 76

