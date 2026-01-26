Ouverture de résidence Bound by promises… Chorège CDCN Falaise Normandie Falaise

Ouverture de résidence Bound by promises…

Les membres du Collectif Shelter vous ouvrent les portes du studio pour découvrir leur travail en cours sur leur création pour 2027 Bound by promises, Bound to home, Bound to…

Cette pièce, en création pour 2027, est un trio dont la recherche a débuté au Cndc d’Angers, où les membres du collectif ont étudié. Ils y ont développé une affinité puisant dans leurs trajectoires artistiques respectives, alimentées par les danses de marge et un fort intérêt pour la recherche des musicalités.

Dans cette création il est question d’invoquer des fragments du passé et d’adresser des intuitions sur le futur. Ce dialogue questionne nos manières d’être ensemble, face à l’inéluctabilité du temps qui passe.

Émerge de cette approche, une gestuelle où les corps en contact se raidissent, explosent, s’agitent et s’entrechoquent, mais prennent aussi soin les uns des autres. Ils entrent en éruption dans une grande physicalité et laissent des histoires apparaître, parfois en fusionnant avec la scénographie.

English : Ouverture de résidence Bound by promises…

The members of Collectif Shelter open the doors of the studio to discover their work in progress on their creation for 2027 Bound by promises, Bound to home, Bound to… .

