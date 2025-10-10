Ouverture de résidence Clémentine Carsberg Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne

Ouverture de résidence Clémentine Carsberg Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne vendredi 10 octobre 2025.

Ouverture de résidence Clémentine Carsberg

Vendredi 10 octobre 2025 de 16h à 18h. Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aires Saint Michel Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-10 18:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Clémentine Carsberg, lauréate 2024 du soutien à la création artistique de la Ville d’Aubagne, en résidence au Centre d’Art vous parlera de son travail, ancré dans l’exploration de son environnement et qui donne vie à des œuvres créées in situ.

Profitez de ce temps de rencontre pour venir découvrir son travail et poser vos questions. .

Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aires Saint Michel Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

English :

Clémentine Carsberg, 2024 winner of the City of Aubagne?s support for artistic creation, in residence at the Centre d?Art, will talk about her work, which is rooted in the exploration of her environment and gives life to works created in situ.

German :

Clémentine Carsberg, Preisträgerin 2024 der Unterstützung für künstlerisches Schaffen der Stadt Aubagne und Residentin im Centre d’Art, wird Ihnen von ihrer Arbeit berichten, die in der Erforschung ihrer Umgebung verankert ist und in situ entstandene Werke hervorbringt.

Italiano :

Clémentine Carsberg, vincitrice nel 2024 del programma di sostegno alla creazione artistica della città di Aubagne, in residenza al Centre d’Art, parlerà del suo lavoro, che affonda le radici nell’esplorazione dell’ambiente e dà vita a opere create in situ.

Espanol :

Clémentine Carsberg, ganadora en 2024 del programa de apoyo a la creación artística de la ciudad de Aubagne, residente en el Centre d’Art, hablará de su trabajo, basado en la exploración de su entorno y que da vida a obras creadas in situ.

L’événement Ouverture de résidence Clémentine Carsberg Aubagne a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile