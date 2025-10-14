Ouverture de Saison 1 // French touch in Germany Saint-André-les-Vergers

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Début : 2025-10-14 19:00:00

2025-10-14

IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la France et de l’Allemagne. IMMO garde les recettes qui ont fait le succès de ses précédents spectacles son énergie, sa bonhomie, et son incroyable rapport au public, associés à ses performances de jonglage, d’acrobatie sur monocycle ou de magie.



IMMO, l’Allemand, bête de scène, a un talent surprenant. Cet inclassable intrigue, puis conquiert le grand public le temps d’un one-man-show nature, hétéroclite..



Entrée libre sur réservation. .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

