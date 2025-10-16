Ouverture de Saison 2 // Nuanua Saint-André-les-Vergers

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Julien, à la direction musicale, est issu du milieu Rap/Reggae/Dancehall et Jean- Louis, le chanteur, est originaire de Wallis, dans l’océan Pacifique. Dès leur première rencontre, ils ont eut envie de réunir leurs influences autour d’un projet musical qui transpirera les rythmiques africaines semées aux quatre coins de la planète. La musique de NUANUA se veut entraînante et exotique, mais aussi puissante et poétique. Du Pacifique aux Caraïbes en passant par l’Afrique et l’océan Indien, elle invite à un voyage hors du temps, mais aussi hors des normes et des idées reçues.



Plus qu’un concert, Nuanua c’est un spectacle où les musiciens s’emparent de la scène et créent leur univers.



Distribution

Éliza Bogdanik Violon

Nicolas Salagnac Batterie et chœurs

Julien Grenier Direction musicale, claviers et chœurs

Jean-Louis Tupou Chant lead

Nicolas Samain Basse et flûte

Quentin Charpentier Guitares et chœurs



Entrée libre sur réservation. .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

