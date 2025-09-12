Ouverture de saison 2025/2026 de l’Ekla. L’Ekla Le Teich

Ouverture de saison 2025/2026 de l'Ekla. L'Ekla Le Teich vendredi 12 septembre 2025.

Ouverture de saison 2025/2026 de l’Ekla.

L’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich Gironde

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Ouverture de saison de L’Ekla.

Soirée festive.

19h Présentation de la saison culturelle.

Entracte.

20h Concert ciné Jazz Band. Un voyage musical sur les plus grands thèmes du cinéma, suivi d’un blind test saurez-vous reconnaitre les musiques cultes ?

Gratuit, réservation conseillée ( en ligne ou à l’Ekla).

Tout public. .

