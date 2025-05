Ouverture de saison 2025 du site de la Graufesenque – Marché des potiers Millau, 17 mai 2025 07:00, Millau.

Ouverture de saison 2025 du site de la Graufesenque
Avenue Louis Balsan
Millau
Aveyron

17 mai 2025

18 mai 2025

17-18 mai 2025

OUVERTURE DU SITE ARCHÉLOLOGIQUE

DE LA GRAUFESENQUE

À partir du samedi 17 mai 2025, le site archéologique de la Graufesenque ouvre ses portes pour une

nouvelle saison.

Venez visiter le site de la Graufesenque révélé par des fouilles archéologiques qui se sont déroulées du XIXe

siècle jusqu’aux années 1980. Des vestiges de sanctuaires, d’ateliers de potiers, de fours et d’entrepôts

témoignent d’une intense occupation de l’Époque gauloise jusqu’au IIIe

siècle de notre ère.

Ce sera l’occasion de proposer, dès le lendemain, un spectacle ludique pour petits et grands.

SPECTACLE DE CONTE

Comment Taïm et Yuna ont inventé la musique

Dimanche 18 mai à 15h

Taïm et Yuna, deux enfants de l’époque préhistorique, sont de grands curieux. Au cours de leurs promenades

dans la grande forêt, ils écoutent les bruit que font les plantes dans le vent, les oiseaux sur les branches, les

pierres sous leurs pas… Ces sons leurs semblent si beaux qu’ils vont essayer de les reproduire, puis de les

améliorer. Ils fabriqueront ainsi les premiers instruments de musique du monde.

Ce spectacle, à la fois poétique et ludique, mêle du conte, de la lutherie sauvage avec des petits

instruments en matériaux naturels, et des musiques rustiques, jouées sur les instruments fabriqués.

Tout public à partir de 6 ans

Sur réservation

Marché des potiers Avenue Louis Balsan

Avenue Louis Balsan
Millau 12100 Aveyron Occitanie
+33 5 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr

