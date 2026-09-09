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AGENDA · Allonnes

Ouverture de saison Théâtre de Chaoué Allonnes

samedi 3 octobre 2026 · Théâtre de Chaoué · Allonnes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de Chaoué
Adresse
11 Rue du Moulin de Chaoue
Ville
72700 Allonnes
Département
Sarthe
Tarif
10 10

Allonnes

Ouverture de saison

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Théâtre de Chaoué et l’Excelsior vous proposent une soirée d’ouverture partagée. Venez découvrir les rendez-vous culturels qui vous attendent cette année, pédalez un bon coup et terminez la soirée en musique !
Cette saison encore, le Théâtre de Chaoué partage ses murs avec l’Excelsior. À partir de 18:00, le public est invité à pousser les portes du Théâtre. Après un pot d’accueil convivial ouvert à toutes et tous, les curieux et curieuses pourront découvrir la programmation 26.27 des deux structures. Dés 18:30, les amateurs de cinéma et de cyclisme seront comblés avec Le Cinérotic, une installation de la compagnie Jamais 203 : dans trois cabines, des films gentiment coquins en Super 8 s’animeront au rythme des coups de pédales des spectateurs.
Enfin, à 21:00, la soirée se poursuivra en musique avec le duo pop-rock inventé par Maxwell Farrington et le Superhomard. Les mélomanes se laisseront séduire par la voix de baryton de l’australien Maxwell Farrington et par les rythmes enjoués du multi-instrumentiste Christophe Vaillant alias le Superhomard.

Informations pratiques :
Le Cinérotic – gratuit – à partir de 16 ans
Concert sur réservation – 02 43 83 45 15 / www.superforma.fr – 5€ / 10€ / 12€   .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 40 08  contact@theatredechaoue.fr

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English :

The Théâtre de Chaouët and the Excelsior invite you to a joint opening night. Come discover the cultural events in store for you this year, go for a good bike ride, and end the evening with some music!

L’événement Ouverture de saison Allonnes a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT72

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