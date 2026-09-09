Ouverture de saison Théâtre de Chaoué Allonnes

Informations pratiques

Allonnes

Ouverture de saison

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Théâtre de Chaoué et l’Excelsior vous proposent une soirée d’ouverture partagée. Venez découvrir les rendez-vous culturels qui vous attendent cette année, pédalez un bon coup et terminez la soirée en musique !

Cette saison encore, le Théâtre de Chaoué partage ses murs avec l’Excelsior. À partir de 18:00, le public est invité à pousser les portes du Théâtre. Après un pot d’accueil convivial ouvert à toutes et tous, les curieux et curieuses pourront découvrir la programmation 26.27 des deux structures. Dés 18:30, les amateurs de cinéma et de cyclisme seront comblés avec Le Cinérotic, une installation de la compagnie Jamais 203 : dans trois cabines, des films gentiment coquins en Super 8 s’animeront au rythme des coups de pédales des spectateurs.

Enfin, à 21:00, la soirée se poursuivra en musique avec le duo pop-rock inventé par Maxwell Farrington et le Superhomard. Les mélomanes se laisseront séduire par la voix de baryton de l’australien Maxwell Farrington et par les rythmes enjoués du multi-instrumentiste Christophe Vaillant alias le Superhomard.

Informations pratiques :

Le Cinérotic – gratuit – à partir de 16 ans

Concert sur réservation – 02 43 83 45 15 / www.superforma.fr – 5€ / 10€ / 12€ .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 40 08 contact@theatredechaoue.fr

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English :

The Théâtre de Chaouët and the Excelsior invite you to a joint opening night. Come discover the cultural events in store for you this year, go for a good bike ride, and end the evening with some music!

L’événement Ouverture de saison Allonnes a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT72