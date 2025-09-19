Ouverture de saison au Centre Culturel l’Améthyste Crozon

Ouverture de saison au Centre Culturel l’Améthyste Crozon vendredi 19 septembre 2025.

Ouverture de saison au Centre Culturel l’Améthyste

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Un rendez-vous de rentrée rituel pour découvrir en détail la programmation de la Saison 2025-2026 de l’Améthyste, avec des extraits, des échanges mais aussi des exclusivités…

Et cette année un cadeau fait au public un concert unique de Brian Lopez en co-création actuellement avec Robin Foster ! Brian Lopez, singer-songwriter américain connu pour ses contributions à Calexico et Giant Sand ainsi que sa propre formation XIXA, inspiré par des musiciens et groupes iconiques tels que Nirvana, Pearl Jam, Jeff Buckley, sera accompagné pour un titre exclusif par notre célèbre britanno-camarétois Robin Foster.

En clôture, nous vous invitons à prolonger les échanges artistiques au bar de l’Améthyste.

Réservation fortement conseillée en ligne ou par email billetterie-amethyste@comcom-crozon.bzh ou téléphone 02 98 86 49 08.

Au plaisir de vous retrouver ! .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture de saison au Centre Culturel l’Améthyste Crozon a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime