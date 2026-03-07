Ouverture de saison au château de Bracquetuit Les Jardins du château de Bracquetuit Bracquetuit

Ouverture de saison au château de Bracquetuit

Les Jardins du château de Bracquetuit 21 Place de l'Église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le parc rouvre ses portes pour un week-end festif, convivial et plein de découvertes.

Venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’animations pour tous les âges.

Inauguration de l’Espace Scénique

Spectacle Sophie Arnould, la plus grande cantatrice de son époque par la Compagnie Il Était Une Fois avec Malvina Verschaeve, Jeanne Bonchamps et Monsieur Ventier.

Un moment musical tout public unique à ne pas manquer.

Ambiance familiale avec jeux, animations, gourmandises et musique tout au long du week-end.

Buvette gourmande

Des visites guidées du domaine sont organisées samedi et dimanche à 16h .

Les Jardins du château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45

