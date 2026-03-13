Ouverture de saison au Musée Jean-Lurçat Liberté !

1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 17:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir le nouvel accrochage des œuvres de Jean Lurçat qui comprend une

nouvelle œuvre la tapisserie Liberté, symbole de la résistance dans le Lot en 1943

Venez découvrir le nouvel accrochage des œuvres de Jean Lurçat qui comprend une

nouvelle œuvre la tapisserie Liberté, symbole de la résistance dans le Lot en 1943. La

présentation sera suivie d’une parenthèse musicale proposée par les élèves de l’école

de musique de Saint-Céré Bretenoux-Biars.

Gratuit. Sur réservation

.

1696 Avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie

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English :

Come and discover the new exhibition of Jean Lurçat’s works, which includes a

new work: the tapestry Liberté, symbol of the Resistance in the Lot in 1943

L’événement Ouverture de saison au Musée Jean-Lurçat Liberté ! Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne