OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux

OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux samedi 11 octobre 2025.

OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE

11 Rue d’Orival Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Le TANIT Théâtre vous invite à inaugurer la saison autour d’un banquet partagé le samedi 11 octobre à partir de 20h
Concerts, spectacles, …   .

11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08 

English : OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE

TANIT Théâtre invites you to inaugurate the season with a shared banquet on Saturday October 11th from 8pm

German : OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE

Das TANIT-Theater lädt Sie ein, die Saison mit einem gemeinsamen Bankett am Samstag, den 11. Oktober ab 20 Uhr zu eröffnen

Italiano :

TANIT Théâtre vi invita a inaugurare la stagione con un banchetto condiviso sabato 11 ottobre dalle 20.00

Espanol :

TANIT Théâtre le invita a inaugurar la temporada con un banquete compartido el sábado 11 de octubre a partir de las 20.00 horas

L’événement OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme