OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux
OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux samedi 11 octobre 2025.
OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE
11 Rue d’Orival Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le TANIT Théâtre vous invite à inaugurer la saison autour d’un banquet partagé le samedi 11 octobre à partir de 20h
Concerts, spectacles, … .
11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08
English : OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE
TANIT Théâtre invites you to inaugurate the season with a shared banquet on Saturday October 11th from 8pm
German : OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE
Das TANIT-Theater lädt Sie ein, die Saison mit einem gemeinsamen Bankett am Samstag, den 11. Oktober ab 20 Uhr zu eröffnen
Italiano :
TANIT Théâtre vi invita a inaugurare la stagione con un banchetto condiviso sabato 11 ottobre dalle 20.00
Espanol :
TANIT Théâtre le invita a inaugurar la temporada con un banquete compartido el sábado 11 de octubre a partir de las 20.00 horas
L’événement OUVERTURE DE SAISON AU TANIT THÉÂTRE Lisieux a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme