Ouverture de saison au théâtre de la mer Théâtre de la mer Marseille 2e Arrondissement

Ouverture de saison au théâtre de la mer Théâtre de la mer Marseille 2e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.

Ouverture de saison au théâtre de la mer

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 20h. Théâtre de la mer 53 Rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Ouverture de saison, récit initiatique contemporain.

Ouverture de saison, récit initiatique contemporain.





L’occasion de se retrouver pour une soirée en compagnie des artistes de la saison. Découvrons et partageons ensemble cette nouvelle aventure ! À consommer artistiquement et sans modération.



Au programme des témoignages de nouveaux espoirs, le questionnement d’un éléphant rose, la rencontre de deux solitudes, la puissance des femmes, la musique et le théâtre d’objets. Il y en aura pour tous les goûts.



Laissez vous emportez par la magie de l’instant ! .

Théâtre de la mer 53 Rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 95 35 94 partenariats@letheatredelamer.fr

English :

Season opener, contemporary tale of initiation.

German :

Saisoneröffnung, zeitgenössische Initiationserzählung.

Italiano :

L’apertura della stagione, un racconto contemporaneo di iniziazione.

Espanol :

Comienzo de la temporada, una historia contemporánea de iniciación.

L’événement Ouverture de saison au théâtre de la mer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille