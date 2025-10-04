Ouverture de saison aux Wagons Saint-Branchs

Ouverture de saison aux Wagons Saint-Branchs samedi 4 octobre 2025.

Samedi 2025-10-04 17:00:00

Le 04 octobre prochain, c’est l’ouverture de saison de la salle de spectacle « Les Wagons » à Saint-Branchs.

Au programme de l’après-midi et de la soirée 17h en extérieur, expositions de peintures, de sculptures, de photos et adhésion à la saison 2025-2026. À 18h apéritif offert par la mairie pour fêter les 20 ans de l’association des Wagons. À partir de 19h partage d’un repas tiré du sac, accompagné en chansons par « Les 2 Rives ». À 21h , en intérieur, théâtre d’improvisation avec le groupe « Nouveau Départ ».

L’entrée est libre .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 43 53 leswagons37@gmail.com

English :

October 04 marks the season opening of the « Les Wagons » theater in Saint-Branchs.

On the program for the afternoon and evening: 5pm outdoors, exhibitions of paintings, sculptures and photos, and membership to the 2025-2026 season. At 6pm, aperitif offered by the town hall

German :

Am 04. Oktober findet die Saisoneröffnung des Veranstaltungsraums « Les Wagons » in Saint-Branchs statt.

Das Programm für den Nachmittag und Abend: 17 Uhr im Freien, Ausstellungen von Gemälden, Skulpturen und Fotos und Beitritt zur Saison 2025-2026. Um 18 Uhr Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

Italiano :

Il teatro « Les Wagons » di Saint-Branchs apre la sua stagione il 4 ottobre.

Il programma del pomeriggio e della serata prevede: ore 17.00 all’aperto, esposizioni di quadri, sculture e foto e adesione alla stagione 2025-2026. Ore 18.00: aperitivo a cura del Municipio

Espanol :

El teatro « Les Wagons » de Saint-Branchs abre su temporada el 4 de octubre.

El programa de la tarde y la noche incluye: 17.00 h al aire libre, exposiciones de pintura, escultura y fotografía, y adhesión a la temporada 2025-2026. 18.00 h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

