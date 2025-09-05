Ouverture de saison – Concert Flying Fish MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Ouverture de saison – Concert Flying Fish MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Nous vous invitons à découvrir la saison 25-26 que nous avons concocté pour vous! Rendez-vous dès 19h!
19H > Mot d’ouverture de saison
19h30 > Ouverture de résidence MÉCANIQUES DU SOUFFLE concert-expérience par SAM VERLEN
19h30 > Retour en images sur les séjours d’été
20H30 > FLYING FISH concert de musique Klezhmer
_Buvette et grignoteries sur place_
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine