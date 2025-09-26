Ouverture de saison culturelle ! Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

1 spectacle + 1 Apéro’concert / Gratuit / bar et restauration sur place (pensez à réserver)

19h Spectacle « Petit resto, grands cuistots » par la Cie Les P’tites Patates (72)

Clowneries, jongleries et magie

Âge minimum conseillé 6 ans

et fous rires garantis pour les adultes !

Durée 60 min

C’est l’heure du coup de feu ! Les deux chefs, Pasha et Morris, rivalisent d’ingéniosité pour assurer le service à la fois en cuisine et en salle. Mais rien ne se passera comme prévu. Catastrophes clownesques, jongleries culinaires, recettes magiques seront au menu.

Les clients involontaires de ce resto pas comme les autres s’en souviendront, le public aussi !

20h30 Apéro’Concert avec « Mémé les Watts » (remplace « Komodo Salé »)

musique rétro-actuelle intergénérationnelle

Tout public service babysitting gratuit dès 3 ans

Gratuit

Bar + restauration sur place / pensez à réserver !

planche gourmande = 10 € / menu Croc’Môme = 6 €

Mémé les watts, ce sont 4 musiciens chanteurs portés par l’envie de faire (re)découvrir des textes et mélodies qui ont traversé les générations, à la sauce RÉTRO-ACTUELLE .

RÉTRO car le groupe reprend des chansons des années 30 aux années 60 Berthe Silva, Bourvil, Yves Montand, Luis Mariano, Marcel Mouloudji ou Robert Lamoureux.

ACTUELLE car les morceaux reprennent une nouvelle jeunesse avec des styles très variés Rock, pop, reggae, hip hop, cumbia, oriental…

Mémé les watts fait valser l’avenir et le passé dans un inconditionnel présent. .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

1 show + 1 Apéro’concert / Free / bar and catering on site (please reserve)

German :

1 Vorstellung + 1 Apéro’concert / Kostenlos / Bar und Verpflegung vor Ort (denken Sie an eine Reservierung)

Italiano :

1 spettacolo + 1 Apéro’concert / Gratuito / bar e ristorazione in loco (si prega di prenotare in anticipo)

Espanol :

1 espectáculo + 1 Apéro’concert / Gratis / bar y catering in situ (reservar con antelación)

