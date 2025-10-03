Ouverture de saison de la MAL à Laon Laon

Ouverture de saison de la MAL à Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

Les Sea Girls vont faire du ramdam avec leur spectacle musical intitulé « Dérapage », tout un programme !

Elles seront précédées par le dévoilement du programme de saison 2025/26 suivi d’un cocktail…

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à partir de 19h ! (durée 1h20) 0 .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

