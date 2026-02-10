Ouverture de saison du musée de la Vallée de Villé Albé
Ouverture de saison du musée de la Vallée de Villé Albé dimanche 12 avril 2026.
Ouverture de saison du musée de la Vallée de Villé
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
A l’occasion de l’ouverture de saison du musée de la Vallée de Villé, l’association propose, en partenariat avec l’outil en main de Sélestat, des animations autour de l’art du feu. Découverte de l’histoire du feu, du chauffage et de la cuisine en bois.
Au programme
– Allumage de feu à l’ancienne ;
– Montage d’un poêle en faïence ;
– Cuisson du pain au four à bois. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com
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English :
L’événement Ouverture de saison du musée de la Vallée de Villé Albé a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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