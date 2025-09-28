Ouverture de saison du pôle culturel de Donchery Donchery

dimanche 28 septembre 2025.

Ouverture de saison du pôle culturel de Donchery

18, rue Jean Jaurès Donchery Ardennes

Le pôle culturel Joséphine Baker de la commune de Donchery va entamer sa troisième saison culturelle. Composé d’une médiathèque, d’un hall d’exposition et d’une salle de spectacle de 200 places assises et 250 places debout, le lieu propose des activités culturelles divers et variées tout au long de l’année.Sous l’impulsion d’une équipe composée d’élus et d’un nouveau coordinateur culturel, une nouvelle énergie s’installe pour dynamiser la salle de spectacle Joséphine Baker, qui porte fièrement le nom d’une femme engagée, artiste emblématique et symbole d’ouverture. Au cœur de Donchery, l’espace culturel a pour ambition d’être un lieu vivant, accessible et inspirant pour toutes les générations.Cette saison, l’équipe met un point d’honneur à proposer des rendez-vous variés, mêlant talents locaux, artistes reconnus et jeunes créateurs à travers une programmation éclectique pour faire rayonner la culture sous toutes ses formes musique, théâtre, humour, danse, etc.Cette année 2025 a été marquée par les 50 ans de la mort de Joséphine Baker et le 100ème anniversaire de son arrivée en France. Il fait sens pour l’équipe de proposer un temps fort au travers d’un après-midi riche en culture qui aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 dès 15h00 avec – la présentation de l’ensemble des artistes qui seront présents lors de cette saison culturelle.- un spectacle intitulé Sous la peau de Jospéhine Baker qui retrace la vie de cette grande chanteuse, danseuse, actrice et résistante Française. En véritable vedette du music-hall et icône des années folles ce spectacle nous plonge dans son univers au travers de ses chansons les plus populaires, de costumes, de danses, de théâtre, de vidéos projections illustrant des marqueurs fort de sa vie. Interprété par Sofia Naït, une Carolomacérienne touche à tout dont la carrière est impressionnante danseuse (collaboration avec Kad Merad au travers du Musical de Broadway), chanteuse (choriste de Thomas Dutronc), actrice (film Alpha, sélectionné au festival de Cannes).- une exposition.- la présence d’un invité de marque avec qui le public pourra échanger Luis Bouillon Baker, le fils de Joséphine Baker en personne.- un verre de l’amitié, qui sera offert.Dans une volonté de tisser du lien avec le territoire et ses acteurs, sous l’impulsion de la mairie de Donchery et en partenariat avec la cité éducative de la ville de Sedan, Luis Bouillon Baker, le fils de l’artiste qui a marquée l’histoire mondiale, interviendra dans les collèges Mabillon, Turenne et Le Lac pour échanger avec des élèves sur les marqueurs forts de l’histoire sa mère et du contexte de l’époque. L’événement est totalement gratuit et ne nécessite pas de réservation (mais ceux qui auront réservé seront prioritaires)

18, rue Jean Jaurès Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 00 89 poleculturel@donchery.fr

English :

The Joséphine Baker cultural center in Donchery is about to embark on its third cultural season. Comprising a media library, an exhibition hall and an auditorium with seating for 200 and standing room for 250, the venue offers a wide range of cultural activities throughout the year. Under the impetus of a team of elected representatives and a new cultural coordinator, a new energy is being injected into the Joséphine Baker auditorium, which proudly bears the name of a committed woman, emblematic artist and symbol of openness. In the heart of Donchery, the cultural space aims to be a lively, accessible and inspiring place for all generations.This season, the team is making a point of offering a variety of events, mixing local talent, recognized artists and young creators through an eclectic program to promote culture in all its forms: music, theater, comedy, dance, etc.This year 2025 has been marked by the 50th anniversary of Josephine Baker’s death and the 100th anniversary of her arrival in France. The team therefore decided to offer a cultural highlight on Sunday, September 28, 2025, starting at 3:00 p.m., with:- a presentation of all the artists featured in this cultural season;- a show entitled « Sous la peau de Jospéhine Baker » (Under the Skin of Joséphine Baker), retracing the life of this great French singer, dancer, actress and resistance fighter. A true music-hall star and icon of the Roaring Twenties, this show plunges us into her world through her most popular songs, costumes, dance, theater and video projections illustrating the highlights of her life. Performed by Sofia Naït, a Carolomacerian jack-of-all-trades whose career is impressive: dancer (collaboration with Kad Merad on the Broadway Musical), singer (backing vocalist for Thomas Dutronc), actress (film Alpha, selected at the Cannes Film Festival), an exhibition, the presence of a special guest with whom the public can chat: Luis Bouillon Baker, Joséphine Baker’s son in person, a friendly drink, which will include a talk on the theme of « Joséphine Baker » in a bid to forge links with the region and its players, and at the instigation of the Donchery town council and in partnership with the Sedan city education authority, Luis Bouillon Baker, the son of the artist who made world history, will be visiting the Mabillon, Turenne and Le Lac secondary schools to talk to pupils about the strong points of his mother?s story and the context of the time. The event is completely free of charge and does not require a reservation (although those with a reservation will be given priority)

German :

Das Kulturzentrum Josephine Baker in der Gemeinde Donchery beginnt seine dritte Kultursaison. Der Kulturraum besteht aus einer Mediathek, einer Ausstellungshalle und einem Veranstaltungssaal mit 200 Sitz- und 250 Stehplätzen und bietet das ganze Jahr über verschiedene kulturelle Aktivitäten an. Unter der Leitung eines Teams, das sich aus gewählten Vertretern und einem neuen Kulturkoordinator zusammensetzt, entsteht eine neue Energie, um den Veranstaltungssaal Josephine Baker zu dynamisieren, der stolz den Namen einer engagierten Frau, einer emblematischen Künstlerin und eines Symbols der Offenheit trägt. Die Kulturstätte im Herzen von Donchery soll ein lebendiger, zugänglicher und inspirierender Ort für alle Generationen sein.2025 war das Jahr, in dem sich der Todestag von Josephine Baker zum 50. Mal jährte und der 100. Jahrestag ihrer Ankunft in Frankreich gefeiert wurde.2025 ist ein Jahr, in dem die Kultur in all ihren Formen erstrahlen soll: Musik, Theater, Humor, Tanz, etc. Für das Team ist es sinnvoll, einen kulturellen Höhepunkt in Form eines Nachmittags anzubieten, der am Sonntag, den 28. September 2025 ab 15.00 Uhr stattfinden wird, mit:- der Vorstellung aller Künstler, die in dieser Kultursaison auftreten werden;- einer Show mit dem Titel « Sous la peau de Jospéhine Baker », die das Leben dieser großen französischen Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Widerstandskämpferin nachzeichnet. Als echter Star der Music Hall und Ikone der « Roaring Twenties » tauchen wir in ihre Welt ein, indem wir ihre populärsten Lieder, Kostüme, Tänze, Theaterstücke und Videoprojektionen sehen, die die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens illustrieren. Gespielt von Sofia Naït, einer Allrounderin aus Carolomaceria mit einer beeindruckenden Karriere: Tänzerin (Zusammenarbeit mit Kad Merad im Broadway Musical), Sängerin (Backgroundsängerin von Thomas Dutronc), Schauspielerin (Film Alpha, ausgewählt für die Filmfestspiele in Cannes).- eine Ausstellung.- die Anwesenheit eines prominenten Gastes, mit dem sich das Publikum austauschen kann: Luis Bouillon Baker, der Sohn von Josephine Baker selbst.- eine Ausstellung.- die Anwesenheit eines prominenten Gastes, mit dem sich das Publikum austauschen kann.- eine Ausstellung.- die Anwesenheit eines prominenten Gastes, mit dem sich das Publikum austauschen kann um eine Verbindung mit der Region und ihren Akteuren herzustellen, wird Luis Bouillon Baker, der Sohn der Künstlerin, die die Weltgeschichte geprägt hat, auf Anregung des Bürgermeisters von Donchery und in Partnerschaft mit dem Bildungszentrum der Stadt Sedan in den Collèges Mabillon, Turenne und Le Lac auftreten, um mit den Schülern über die starken Markierungen in der Geschichte seiner Mutter und den Kontext der damaligen Zeit zu diskutieren. Die Veranstaltung ist völlig kostenlos und erfordert keine Reservierung (diejenigen, die reserviert haben, werden jedoch bevorzugt behandelt)

Italiano :

Il centro culturale Joséphine Baker di Donchery sta per iniziare la sua terza stagione culturale. Composto da una mediateca, una sala espositiva e un auditorium con 200 posti a sedere e 250 in piedi, il luogo offre una vasta gamma di attività culturali durante tutto l’anno. Sotto l’impulso di un team di rappresentanti eletti e di un nuovo coordinatore culturale, si sta iniettando una nuova energia nell’auditorium Joséphine Baker, che porta con orgoglio il nome di una donna impegnata, un’artista iconica e un simbolo di apertura. Nel cuore di Donchery, lo spazio culturale vuole essere un luogo vivace, accessibile e stimolante per tutte le generazioni. In questa stagione, l’équipe si propone di offrire una varietà di eventi, combinando talenti locali, artisti affermati e giovani creatori attraverso un programma eclettico per promuovere la cultura in tutte le sue forme: musica, teatro, commedia, danza, ecc. L’équipe ha ritenuto opportuno organizzare un pomeriggio culturale speciale domenica 28 settembre 2025, a partire dalle 15.00, con: la presentazione di tutti gli artisti che si esibiranno nella stagione culturale; uno spettacolo intitolato « Under the Skin of Joséphine Baker », che ripercorre la vita di questa grande cantante, ballerina, attrice e combattente della resistenza francese. Vera e propria star del music-hall e icona dei ruggenti anni Venti, questo spettacolo ci immerge nel suo mondo attraverso le sue canzoni più popolari, i costumi, la danza, il teatro e le proiezioni video che illustrano i momenti salienti della sua vita. Interpretato da Sofia Naït, carolomaceriana dalla carriera impressionante: ballerina (collaborazione con Kad Merad nel Musical di Broadway), cantante (corista di Thomas Dutronc), attrice (film Alpha, selezionato al Festival di Cannes), una mostra, la presenza di un ospite speciale con cui il pubblico potrà chiacchierare: Luis Bouillon Baker, figlio di Joséphine Baker in persona, un aperitivo conviviale, che comprenderà una selezione delle canzoni più popolari di Joséphine Baker nell’intento di creare un legame più stretto con la regione e i suoi protagonisti, Luis Bouillon Baker, figlio dell’artista che ha segnato la storia del mondo, visiterà le scuole secondarie Mabillon, Turenne e Le Lac, su iniziativa del Comune di Donchery e in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Sedan, per parlare agli alunni dei punti chiave della storia di sua madre e del contesto dell’epoca. L’evento è completamente gratuito e non è necessaria la prenotazione (anche se coloro che sono in possesso di una prenotazione avranno la priorità)

Espanol :

El centro cultural Joséphine Baker de Donchery está a punto de iniciar su tercera temporada cultural. Con una mediateca, una sala de exposiciones y un auditorio con capacidad para 200 personas sentadas y 250 de pie, el centro ofrece una amplia gama de actividades culturales a lo largo de todo el año. Bajo el impulso de un equipo de representantes elegidos y un nuevo coordinador cultural, se está inyectando una nueva energía al auditorio Joséphine Baker, que lleva con orgullo el nombre de una mujer comprometida, una artista emblemática y un símbolo de apertura. En el corazón de Donchery, este espacio cultural pretende ser un lugar vivo, accesible e inspirador para todas las generaciones.Esta temporada, el equipo se ha propuesto ofrecer una gran variedad de eventos, combinando talentos locales, artistas consagrados y jóvenes creadores a través de un programa ecléctico para promover la cultura en todas sus formas: música, teatro, comedia, danza, etc.Este año 2025 ha estado marcado por el 50 aniversario de la muerte de Joséphine Baker y el centenario de su llegada a Francia. El equipo consideró oportuno organizar una tarde cultural especial el domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 15.00 horas, con:- una presentación de todos los artistas que actuarán en la temporada cultural; un espectáculo titulado « Bajo la piel de Joséphine Baker », que recorre la vida de esta gran cantante, bailarina, actriz y luchadora de la resistencia francesa. Auténtica estrella del music-hall e icono de los locos años veinte, este espectáculo nos sumerge en su universo a través de sus canciones más populares, vestuario, danza, teatro y proyecciones de vídeo que ilustran los momentos más destacados de su vida. Interpretado por Sofia Naït, polifacética carolomacense con una impresionante carrera: bailarina (colaboración con Kad Merad en el musical de Broadway), cantante (corista de Thomas Dutronc), actriz (película Alpha, seleccionada en el Festival de Cannes), una exposición, la presencia de un invitado especial con el que el público podrá charlar: Luis Bouillon Baker, hijo de Joséphine Baker en persona, una copa amistosa, que incluirá una selección de las canciones más populares de Joséphine Baker con el fin de estrechar los lazos con la región y sus protagonistas, Luis Bouillon Baker, hijo de la artista que marcó la historia del mundo, visitará los institutos de Mabillon, Turenne y Le Lac, por iniciativa del ayuntamiento de Donchery y en colaboración con la Dirección General de Educación de Sedán, para hablar a los alumnos de los momentos clave de la historia de su madre y del contexto de la época. El acto es totalmente gratuito y no requiere reserva previa (aunque se dará prioridad a quienes dispongan de reserva)

