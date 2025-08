OUVERTURE DE SAISON DU P’TIT BRAVO CONVIVIALE ET SOLIDAIRE Cessenon-sur-Orb

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

L’association Je Dis Bravo présente

Ouverture de saison conviviale et solidaire

le Vendredi 12/09/25 à 18h30

Nous vous invitons à découvrir les projets de notre lieu. La danseuse Nathalie Galoppin (qui animera les ateliers parents-enfants sur le trimestre) vous proposera un extrait de spectacle.

le Vendredi 12/09/25 à 18h30

Nous présenterons rapidement nos projets et nous terminerons cette rencontre par une soirée conviviale.

Nous ouvrirons un bar et une petite restauration à prix libre pour passer un bon moment ensemble et démarrer la saison en beauté !

Josef Hirsh, de la Cie Les Petites Choses, animera la soirée au piano.

Venez nombreux ! (Inscription nécessaire) .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43

